Калуга, 27 сентября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В Калуге подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Межрегиональное взаимодействие позволит расширить спектр социальных услуг и повысить их качество. Об этом сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM организаторы I калужского регионального гражданского форума

Фото Людмилы Сигаевойи Анны Тетериной. Пресс-служба правительства Калужской области. Участники церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по оказанию поддержки НКО

Это первый официальный договор между ресурсными центрами, цель которых — создание благоприятных условий для развития социально ориентированной деятельности предприятий и организаций. Документ подписали руководители Ресурсного Центра «Инициатива» (Калужская область) и региональных общественных организаций Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» (Курская область), «Радимичи — детям Чернобыля» (Брянская область), «Центр социальных инициатив «Вера» (Белгородская область).

Напомним, 26 сентября в калужском Инновационном культурном центре торжественно открылся I региональный гражданский форум. Его цель — анализ пятилетней работы взаимодействия с НКО и создание условий для дальнейшего объединения усилий представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти, бизнеса и средств массовой информации для развития институтов гражданского общества, что является слагаемым успешной реализации национальных проектов.