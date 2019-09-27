Москва, 27 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве по программе реновации жилья строится 125 домов. Около 15 тыс. москвичей уже переехали или оформляют документы для переезда в новые квартиры, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

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Площадь жилых помещений в новых домах составляет около 1,4 млн кв. метров. По словам заммэра Марата Хуснуллина, с начала реализации программы построено 47 домов, 43 из них переданы под заселение.

«В планах — с 2021 года вводить не менее 1 млн кв. метров жилья для переселенцев», — уточнил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с момента старта программы реновации жилья новые квартиры уже получили почти 10 тыс. участников программы.

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