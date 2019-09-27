Орел, 27 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Имущество государственного АО «Агентство ипотечного кредитования Орловской области» (АИЖК) выставлено на торги. Открытый аукцион объявил конкурсный управляющий АИЖК, речь идёт об имуществе, которое находится в залоге у «Сбербанка».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

Как сообщает «Вечерний Орёл», первым лотом на торги выставлен башенный кран КБМ-401ПА-27/39, 2014 года выпуска, с начальной ценой в 5 млн 229 тыс. 600 рублей.

Также на аукцион выставлено 16 квартир в доме, который «Агентство ипотечного кредитования» строило в поселке Колпна Орловской области. Так, трехкомнатная квартира площадью 73 кв. метра выставлена на аукцион по стартовой цене — 1 186 400 рублей. Кроме того, к продаже предлагается двухкомнатная квартира площадью 77,4 кв. метра на улице ул. Октябрьская, 26, в Орле за 5 млн 262 тыс. рублей.

Аукцион назначен на 31 октября 2019 года, заявки принимаются с 23 сентября по 25 октября.

Как напоминает ИА REGNUM, в апреле 2019 года Арбитражный суд Орловской области признал АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» банкротом и ввел конкурсное производство. 97,49% акций АО «Агентство ипотечного кредитования Орловской области» принадлежит Орловской области.