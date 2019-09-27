Аскиз, Хакасия, 27 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Монумент солдата-снайпера открыли в селе Аскиз Аскизского района Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия республики.

R-19.ru Памятник солдату-снайперу в Аскизском районе Хакасии

Монумент в Аскизе был открыт по программе Российского военно-исторического общества (РВИО) «Увековечивание памяти Героев Советского Союза».

В госинспекции пояснили, что в годы войны на фронт призвали 54% населения Хакасии — почти 70 тысяч человек. Из них 30 тысяч домой не вернулись.

Запечатлеть образ именно солдата-снайпера принял решение советник председателя РВИО Ростислав Мединский. Это объясняется тем, что жители Хакасии имели хорошие навыки охотника и зоркий глаз, славились своей меткостью. Поэтому многие из них отправлялись добровольцами на фронт именно в качестве солдат-снайперов.

Из Аскизского района на фронт ушли 5665 человек.

«Российское военно-историческое общество посвящает монумент бессмертному подвигу советских солдат, оставшихся на полях сражений; труженикам тыла — женщинам и детям, ставшим частью Победы советского народа», — говорится в обращении Ростислава Мединского.

Автор монументы — скульптор Денис Стритович.

Напомним, ранее в хакасском городе Черногорске в рамках указанной программы установили памятник дважды Герою Советского Союза Кириллу Евстигнееву.

Как сообщало ИА REGNUM, на поверхности монумента «Родина-мать» обнаружено 14 километров трещин.