Москва, 27 сентября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Доллар США укреплялся против рубля во второй половине текущей недели. Пара USD/RUB закрепилась около отметки 64,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При этом из-за падения евро против доллара США на международном валютном рынке Forex на локальном рынке курс единой европейской валюты находится вблизи много месячных минимумов около уровня 70 руб.

После окончания налогового периода в РФ и приближении окончания III квартала доллар США пользуется широкомасштабным спросом. Вероятно, наступивший день не станет исключением.

Нефть стабилизировалась около уровня $61, но при этом сохраняет потенциал дальнейшего ослабления на фоне восстановления поставок из Саудовской Аравии. Очередной импульс снижения нефтяных цен приведет и снижению курса национальной валюты.

Курс доллара может продолжить плавный рост в направлении 64.50 — 65 руб., курс единой европейской валюты, по-прежнему, будет определяться динамикой евро против доллара на Forex и, скорее всего, будет консолидировать с в границах 70 — 70,50 руб.», — считает эксперт.

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