Манила, 27 сентября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Geely приступила к продажам своей новой модели компактного кроссовера SX11/Binyue на филиппинском рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

Global.geely.com Geely Binyue

Продаваться новинка будет не под глобальным названием. Для Филиппин, как и для некоторых других странах, выбрано название Coolray.

Сообщается, что для авторынка Филиппин будет предложена модель с безальтернативным 177-сильным турбированным двигателем рабочим объёмом 1,5 л с крутящим моментом 255 Нм. Агрегат работает с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у машины только передний. Этот движок был создан при участии специалистов немецкой автокомпании Volvo.

В салоне автомобиля имеются: информационно-развлекательный комплекс, камеры видеообзора на 360 градусов и круиз-контроль.

Из систем безопасности в арсенале новинки: ассистент автоматического экстренного торможения и удержания машины на полосе, система контроля «слепых» зон и помощник парктроник.

Напомним, ранее стало известно, что в России кроссовер Geely SX11 появится до конца 2019 года с названием Coolray.

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