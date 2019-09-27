Варшава, 27 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Присутствие американских солдат на территории Польши обойдётся бюджету минобороны почти в $50 млн ежегодно. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Но, по сути, оплачивать содержание 5,5 тыс. солдат армии США из своего кармана придётся польским налогоплательщикам.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

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Отмечается, что большая часть этой суммы — плата за коммунальные услуги и выплаты для органов местного самоуправления. Гораздо большей финансовой нагрузкой станет строительство инфраструктуры, то есть жилых зданий, ангаров и складов. Их стоимость может составить в общей сложности до $ 2 млрд, но вполне возможно, что в итоге сумма будет ближе к $1 млрд.

Около $260 млн будет стоить подготовка авиабазы в местности Повидз, где будет построена логистическая база для танковой бригады. Ожидается, большую часть расходов возьмёт на себя НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Варшава неоднократно просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой». В середине июня стало известно, что Польша и США в рамках соглашения о расширении американского военного контингента на территории республики пришли к договорённости, что в Польше будет создано шесть точек, где разместятся войска США. В августе председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий заявлял о том, что Польша нуждается в новой долгосрочной базе Североатлантического альянса на своей территории.

23 сентября на встрече с польским президентом АнджеемДудой глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские военные появятся в Польше за счёт их перевода из других стран Европы. Размещаться они будут на объектах, которые построит Польша за свой счёт. Тогда же Вашингтон и Варшава подписали декларацию о расширении военного сотрудничества. Документ подразумевает увеличение американского военного присутствия в Польше.