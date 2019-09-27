Аддис-Абеба, 27 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Корпорация развития индустриальных парков штата Оромо сообщает, строительство интегрированного агропромышленного парка Бульбуля будет завершено в Эфиопии этом финансовом 2019/20 году. Генеральный директор корпорации Кэфялеу Тулу заявил, что индустриальный парк, который строится в восточной части Шоа в регионе Оромо, может вместить 180 компаний инвесторов и, как ожидается, создаст 400 000 рабочих мест. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

На сегодняшний день около 23 местных и иностранных инвесторов подали заявки на вхождение в парк стоимостью 200 миллионов долларов США, строительство которого было начато в 2018 году на 270 гектарах земли. Первый этап, который включает в себя строительство офисных зданий и учебных помещений, достиг уровня завершения в 97%. По словам Тулу, второй этап, который включает в себя строительство сопутствующей инфраструктуры, такой как дороги, линии электропередач и другие объекты, теперь завершен более чем на 70%. Третий и последний этап, который включает в себя строительство домов для работников, завершен на 76%, добавил он.

Генеральный директор отметил, что около 80% промышленных ангаров в парке будет отдано местным инвесторам для наращивания их потенциала и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Остальные 20% будут распределены между известными иностранными инвесторами.

По словам Тулу, в ближайшем будущем в регионе Оромо планируется построить еще пять крупных индустриальных парков.