Москва, 27 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Данное поручение дано главой правительства России по итогам общения с экспертами и бизнесменами в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Также в опубликованном на сайте правительства документе отмечается, что увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей предусматривается для «финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

Отметим, ранее, 11 сентября текущего года, выступая в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24», Дмитрий Медведев предложил использовать родовой сертификат для оказания психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам.