Кейптаун, 27 сентября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Верховный правитель зулусов Гудвилл Звелитини заявил, что лица, признанные виновными в изнасиловании, должны быть кастрированы, сообщает новостной сайт IOL.

Африканец

По информации издания, король зулусов Гудвилл Звелитини — самый высокопоставленный традиционный правитель ЮАР. Он не имеет формальной политической власти, но остается очень влиятельным среди крупнейшей этнической группы ЮАР, зулусов.

«Это [кастрация] положит конец этим действиям [изнасилованиям]… это должно быть сделано таким образом, чтобы показать миру, что нация зулу не потерпит такого позора», — заявил король перед своими подданными на местном праздновании во вторник, 24 сентября.

Операцию будут выполнять «такие люди, как мы», — добавил он.

IOL сообщает, что король Гудвилл также сказал: «Поскольку мы делаем обрезание, на этот раз нам нужно выйти за рамки [обрезания]. Мы должны сделать это в знак почитания короля Шаки, который создал законы, нацию и добился уважения. Мы должны восстановить уважение».

Его комментарии явились результатом беспокойства по поводу насилия в отношении женщин в ЮАР.

Выступая на прошлой неделе в парламенте, президент страны Сирилл Рамафоса заявил, что статистика ЮАР по изнасилованиям похожа на статистику страны, находящейся в состоянии войны. В апреле 2018 года в ЮАР было изнасиловано более 41 000 человек — более одного изнасилования каждые 15 минут.

По словам активиста правозащитной группы Sonke Gender Justice, занимающейся борьбой с насилием в отношении женщин, «принятие насильственных действий против преступников никогда не решит проблему».