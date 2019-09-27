Монреаль, Канада, 27 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Учёные из Университета Макгилла в Канаде узнали, что заваривание даже одного чайного одноразового пакетика может быть серьёзно опасно для здоровья. Результаты их исследования 27 сентября опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.

Опасный чай

По данным исследователей, пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды вредных для здоровья пластиковых частиц.

Специалистами были проведены исследования четырех чайных брендов, когда одноразовые пакетики погружались в горячую воду на пять минут, а затем исследовалось её качество. В результате выяснилось, что при воздействии воды высокой температуры чайные пакетики разрушались, выделяя 11,6 млрд микрочастиц (размером 1−150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100−1000 нанометров).

Также в эту воду затем погружали блох Daphnia magna, в которых в последствии были обнаружены частицы пластика. При этом чем выше был концентрация пластика в воде, тем сильнее это угрожало живым организмам.

Отметим, ранее, в августе текущего года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что содержащийся в питьевой воде микропластик размером более 150 мкм не несёт вреда здоровью человека.