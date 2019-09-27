Вашингтон, 27 сентября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов пока не решили, будут ли они продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный с Россией в 2010 году. Об этом на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Насколько мне известно, решение еще не принято», — сказал Форд, добавив, что он не занимается этим вопросом и поэтому по этой теме лучше обратиться за разъяснениями к кому-то более компетентному.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

Напомним, 2 февраля 2019 года Вашингтон, обвинив Россию в нарушении соглашения, в одностороннем порядке объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньше дальности. 2 августа этот договор официально прекратил действие. 16 дней спустя США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность действия которой (свыше 500 км) ранее была запрещена ДРСМД.