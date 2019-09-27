Москва, 27 сентября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержали и отменили 22 авиарейса, сообщает 27 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Почти все случаи сбоев в расписании случились в аэропорту «Домодедово». По данным на 8:38, в этой воздушной гавани отменили шесть рейсов, задержали 14 рейсов. В двух других столичных аэропортах ситуация значительно лучше: и в «Шереметьево», и во «Внуково» задержали по одному рейсу, отменённых нет.

Данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья намерены внедрить новые прямые авиарейсы между аэропортами края и регионами Юга России, Поволжского и Уральского федеральных округов.