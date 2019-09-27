Москва, 27 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Российские банки предложили способ легализовать криптовалюту в России. Так, в докладе о криптовалютах, подготовленном Ассоциацией банков России, отмечено, что майнинг следует юридически признать аналогом оккупации имущества или приравнять его к находке денег, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Getty Images Криптовалюта

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«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашёл», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — говорится в документе.

Это позволит считать цифровые деньги вещью и облагать налогом, как бартерные сделки. Отмечается, что в российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия). Также, пл мнению автором инициативы, граждан необходимо допускать на крипторынок по аналогии с правилами рынка ценных бумаг, обязать декларировать покупку криптовалюты.

Для исключения использования цифровой валюты в криминальных схемах предлагается лишить криптокошельки анонимности, чтобы можно было взыскивать её в рамках исполнительного производства или банкротства.

Обсудить документ АБР планирует 8 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Госдума в первом чнеии приняла законопроект о цифровых финансовых активах. Инициатива вводит в закон РФ понятия токенов и криптовалют, а также операций с цифровыми финансовыми активами. Речь идет о наиболее популярных на сегодняшний день финансовых активах, которые создаются или выпускаются с использованием современных цифровых и информационных технологий.

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После продолжительных консультаций с правительством и Центробанком авторы инициативы все же решили признать криптовалюту и токены имуществом. Однако законопроект прямо указывает, что такие финансовые активы не будут признаваться средством платежа в РФ. Законопроект также вводит в российское законодательство понятие майнинга, под которым подразумевается деятельность по созданию криптовалют. Во втором чтении этот законопроект депутаты намеревались рассмотреть в марте 2019 года, однако рассмотрение было отложено.