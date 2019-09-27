New York Times: полиция США — это серьезная проблема для общества
Вашингтон, 27 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Полиция США не может решить существующие социальные проблемы, она сама представляет собой крупную проблему для американского общества, заявили правозащитники Дерека Пурнелл и Марбл Стэли Баттс в статье для издания The New York Times.
По словам правозащитников, полиция США не помогает защищать наиболее уязвимые группы населения, она лишь создаёт дополнительные риски для этих групп.
В статье также говорится, что афроамериканцы, люди с ограниченными возможностями, мигранты, люди с психическими заболеваниями и бездомные подвергаются чрезмерному насилию со стороны офицеров полиции, которые ежегодно убивают в среднем 1 тыс. человек.
Напомним, сегодня в США работает более миллиона сотрудников правоохранительных органов. Ежегодно в Соединённых Штатах арестовывают приблизительно 10,5 млн человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев с задержанных снимают все обвинения, такие аресты могут иметь разрушительные последствия.
Сам по себе арест, независимо от конечного исхода, может привести к проблемам на работе, а также причинить вред физическому или психическому здоровью человека и поставить под угрозу его родительские права.
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