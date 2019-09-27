Вашингтон, 27 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Тайвань мог бы дать асимметричный ответ на дипломатическое давление со стороны КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Гари Шмитт в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Что мог бы предпринять Тайвань на фоне потери ещё двух дипломатических партнёров? Например, он мог бы преуменьшить значимость потери двух тихоокеанских островных государств. Однако это легче сказать, чем сделать в момент, когда остров сталкивается с давлением. Другой возможный вариант заключается в том, что Тайбэй может ответить асимметрично», — заявил Шмитт.

По словам эксперта, Тайвань мог бы заявить, что его двери открыты для жителей Гонконга, которые хотят переехать на Тайвань, получить там гражданство и те свободы, которых их хочет лишить Пекин.

Напомним, в сентябре 2019 года Соломоновы Острова и экваториальное государство Кирибати разорвали дипломатические отношения с Тайванем. На данный момент только 15 стран мира поддерживают дипломатические отношения с Тайванем.

Цель Пекина состоит в том, чтобы изолировать дипломатические связи Китайской Республики в рамках своей политики «одного Китая», согласно которой существует только одно китайское государство: КНР.

Читайте также: Станет ли Тайвань «дальневосточной Украиной»?