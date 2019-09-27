The Hill: Тайваню нужен «асимметричный ответ» на давление со стороны КНР
Вашингтон, 27 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Тайвань мог бы дать асимметричный ответ на дипломатическое давление со стороны КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Гари Шмитт в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, Тайвань мог бы заявить, что его двери открыты для жителей Гонконга, которые хотят переехать на Тайвань, получить там гражданство и те свободы, которых их хочет лишить Пекин.
Напомним, в сентябре 2019 года Соломоновы Острова и экваториальное государство Кирибати разорвали дипломатические отношения с Тайванем. На данный момент только 15 стран мира поддерживают дипломатические отношения с Тайванем.
Цель Пекина состоит в том, чтобы изолировать дипломатические связи Китайской Республики в рамках своей политики «одного Китая», согласно которой существует только одно китайское государство: КНР.
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