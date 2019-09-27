Париж, 27 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Германии следует как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации. С таким призывом к правительству Германии во время презентации проекта бюджета Франции на 2020 год в Национальном собрании выступил министр экономики и финансов Пятой республики Брюно Ле Мэр, передаёт новостной телеканал BFM TV.

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«Германия должна инвестировать, и она должна инвестировать прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. Давайте не будем ждать ухудшения экономической ситуации, чтобы принять необходимые решения», — сказал Ле Мэр, напомнив, что в настоящее время еврозона переживает «заметный спад».

По его мнению, европейские государства имеют «достаточное пространство для манёвра» и располагают достаточными доходами, чтобы инвестировать и делать это незамедлительно.

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В то же время министр признал, что Париж, со своей стороны, не в состоянии увеличить свои инвестиции.

«Франция находится в совершенно другой ситуации», — пояснил он, напомнив, что долг страны составляет более 98% от её валового внутреннего продукта (ВВП).

«Мы по-прежнему полны решимости стабилизировать государственный долг Франции и снизить его в течение пятилетнего периода», — сказал Ле Мэр.