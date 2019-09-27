Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 27 сентября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Сибирское управление Ростехнадзора проверило горно-обогатительную фабрику «Анжерская» Кемеровской области и нашло десятки нарушений промышленной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки опасного производственного на фабрике обогащения угля выявлено 50 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Были обнаружены отклонения от проектной, эксплуатационной и технической документации. Кроме того технические устройства использовались с неисправными пылевзрывозащитными укрытиями и ограждениями движущихся частей механизмов. Также отсутствовали инструкции по безопасному ведению ремонтных работ.

ООО «ГОФ Анжерская» было выдано предписание об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены юридическое лицо и четыре должностных лица.