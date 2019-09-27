Москва, 27 сентября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Поправки в правила противопожарной безопасности предусматривают административную или уголовную ответственность за использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Согласно постановлению правительства РФ от 20 сентября, запрещается пользоваться открытым огнем «на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». В соответствии с пунктом 436 противопожарных правил в число открытых источников огня входят зажженная спичка и сигарета.

Нарушение правил, например курение на балконе, грозит штрафом до 3 тыс. рублей или до 5 тыс. рублей, если из-за этого произошел пожар. Уголовную ответственность повлечет за собой уничтожение огнем балкона или нескольких квартир. Такое наказание грозит большей частью курильщикам, чей брошенный окурок привел к пожару, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в правила противопожарного режима начнут действовать в России с 1 октября.

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