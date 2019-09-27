Симферополь, 27 сентября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Крым. Посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом белорусскому лидеру предложил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

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«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чём поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря», — приводит РИА Новости слова главы общины.

Он выразил уверенность, что вслед за президентом в Крым придут и белорусские предприятия, и такое более тесное взаимодействие пойдёт Крымскому региону только на пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября, президент Белоруссии в интервью украинским СМИ на вопрос о возможном возвращении Крыма в состав Украины заявил, что «этот вопрос решён». По его словам, в обозримом будущем это невозможно.

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Напомним, Крым вошёл состав Российской Федерации по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за выход из состава Украины и присоединение к РФ. При этом официальный Киев до сих пор не признаёт итоги всенародного голосования, строя планы по возвращению «оккупированного страной-агрессором» полуострова под свою юрисдикцию. В свою очередь в Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решён и закрыт раз и навсегда.