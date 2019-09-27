Киев, 27 сентября, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery приступил к продажам дорестайлинговой модели Tiggo 8 на Украине. Об этом сообщается на сайте официального дистрибьютора Chery на Украине (компания «СИ ЭЙ Автомотив»).

Chery.ua Chery Tiggo 8

Официальная премьера авто прошла на выставке AgroExpo 2019 в украинском городе Кропивницкий.

Машина снабжена 147-сильным турбированным мотором объёмом 1,5 л. и 6-скоростной механической коробкой передач. Пятиместный автомобиль стоит на Украине 477 576 гривен (около 1,272 млн рублей). При этом люксовая версия с тем же оснащением и тремя рядами сидений стоит уже 511 344 гривны (около 1,362 млн рублей). А стоимость такого же кроссовера, но с «роботом» 6DCT составляет 545 112 гривны (около 1,452 млн рублей).

Напомним, компания Chery планирует начать продажи удлиненного кроссовера Chery Exeed TXL в России в 2020 году. Автомобиль будет оснащён движком TGDI мощностью 190 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л. Он будет работать с 7-позиционным «роботом» и двумя типами привода — передним и с 4×4.

В России будет продаваться уже обновлённая версия автомобиля. Ожидается, что продажи в нашей стране стартуют в 2020 году.

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