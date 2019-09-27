Барнаул, 27 сентября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. История с жёсткой посадкой самолёта Boeing 767−300 Azur air в аэропорту Барнаула обрастает новыми подробностями, причём новая официальная информация авиакомпании противоречит озвученной ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zapsib-sut.sledcom.ru ЧП с самолётом

В первоначальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Azur air, сказано: «При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси».

Цитата с сайта www.azurair.ru Фрагмент официального информационного сообщения Azur air о ЧП в аэропорту Барнаула, где сказано о возгорании стойки шасси

Однако во втором сообщении Azur air говорится о том, что посадка была плановой и штатной. Более того, владельцы Boeing заявляют: «Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами».

Цитата с сайта www.azurair.ru Фрагмент официального информационного сообщения Azur air о ЧП в аэропорту Барнаула, где сказано о возгорании стойки шасси

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 767−300, прибывший чартерным рейсом из вьетнамского города Камрань. Пострадали десятки человек.

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Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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