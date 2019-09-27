В Южной Корее разработают прототип нового истребителя KF-X
Сеул, 27 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В Южной Корее намерены приступить к разработке прототипа истребителя KF-X. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).
По их словам, проект прошёл тщательную проверку. Отмечается, что группа экспертов, подтвердила, что проект соответствует требованиям военных.
Известно, что разработкой проекта занималась южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) в период с января 2016 по июнь 2018 года.
Отмечается, что первый прототип будет завершен в первой половине 2021 года, тестовые испытания состоятся в первой половине 2022 года, а к 2026 году планируется полностью завершить проект.
Известно, что общая стоимость проекта, в котором также участвуют индонезийские специалисты, составляет 8,83 трлн вон (~$7,34 млрд).