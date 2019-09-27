Сеул, 27 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В Южной Корее намерены приступить к разработке прототипа истребителя KF-X. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Истребитель KF-X

По их словам, проект прошёл тщательную проверку. Отмечается, что группа экспертов, подтвердила, что проект соответствует требованиям военных.

Известно, что разработкой проекта занималась южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) в период с января 2016 по июнь 2018 года.

Отмечается, что первый прототип будет завершен в первой половине 2021 года, тестовые испытания состоятся в первой половине 2022 года, а к 2026 году планируется полностью завершить проект.

Известно, что общая стоимость проекта, в котором также участвуют индонезийские специалисты, составляет 8,83 трлн вон (~$7,34 млрд).