Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выступил с призывом ко всем странам подписать декларацию об отказе производства и размещения ракет малой и средней дальности (РМСД).

Mfa.gov.by Выступление Владимира Макея на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября 2019 года, Нью-Йорк

«Глава Белоруссии выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым не безразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании», — заявил во время своего выступления в ООН глава белорусского МИД.

При этом Макей подчеркнул, что ключевым элементом такой декларации должно стать «ясное и твердое обязательство стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства».

Также он отметил, что в связи с тем, что в августе утратил свою силу Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРМСД), являвшийся символом окончания холодной войны и элементов разоружения, в разных частях мира, в том числе и в Европе, возникла угроза появления РМСД с подлетным временем в несколько минут.

Отметим, действие договора ДРМСД прекратилось в августе нынешнего года, когда США в одностороннем порядке вышли из него, обвинив Россию в нарушении договора без достоверных доказательств. В свою очередь Россия также обвинила Вашингтон в нарушении условий ДРМСД, заявив об использовании США пусковых установок, способных запускать ракеты «Томогавк».