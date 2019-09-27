Владивосток, 27 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Россельхознадзор в Приморском крае зарегистрировал новый — шестнадцатый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 27 сентября сообщается на сайте ведомства.

Свинья

Исследования подтвердили наличие ДНК вируса АЧС у пяти животных из села Октябрьское Ханкайского района.

К настоящему времени было зарегистрировано 17 очагов АЧС в Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском, Надеждинском районах Приморского края, городе Дальнереченск, Лесозаводском городском округе. В двух из них введенные ранее ограничительные мероприятия были сняты.

В случае обнаружения признаков заболевания у свиней, зараженные животные у населения изымаются. Владельцам возмещаются убытки из расчета 260 рублей за 1 кг веса изъятого животного. Вирус приводит к массовой гибели свиней, но для человека опасности не представляет.

Напомним, на ликвидацию последствий от поражения свиней африканской чумой и профилактические меры в соседней Амурской области выделено 241,2 млн рублей.