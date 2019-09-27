Омск, 27 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В Омской области с 1 октября стартует осенняя призывная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в октябре-декабре 2019 года войска пополнят 2339 новобранцев из региона.

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При этом, как подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков, в регионе растёт популярность службы в армии.

Как сообщало ИА REGNUM, из Оренбургской области в осенний призыв-2019 на службу в армию планрируют отправить 2357 новобранцев.

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