Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 27 сентября, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В Шурышкарском районе ЯНАО при проверке сооружения детской площадки выявлена ненадлежащая работа подрядчика и отсутствие контроля за его действиями со стороны муниципальных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО Сотрудников прокуратуры смутила ржавчина на новых качелях

Администрацией муниципального образование Мужевское был заключён контракт на благоустройство детской площадки в селе Восяхово с одним из ООО на 5,3 млн рублей. Работы должны были быть завершены к 15 сентября 2019 года. Как выявила прокурорская проверка, работы не были исполнены в срок.

Кроме того, на установленном на детской площадке оборудовании наблюдаются следы повреждений и ржавчины, а на само оборудование отсутствовали сертификаты соответствия.

Ответственные за качество работ должностные лица из службы заказчика Шурышкарского района, по мнению прокуратуры, самоустранилась от контроля за надлежащим выполнением работ по контракту.

Директору службы заказчика Шурышкарского района и директору ООО внесены представления для устранения нарушений.