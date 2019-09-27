Тольятти, Самарская область, 27 сентября, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Сухогруз загорелся на Волге в 550 метрах от берега в районе Федоровских лугов Тольятти, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

63.mchs.gov.ru Горящий сухогруз

Сообщение о возгорании поступило в районе 3:48 по московскому времени. В момент пожара на судне находились 12 человек, до прибытия спасателей были эвакуированы девять. Остальные три человека остались ожидать подхода баржи для буксировки к берегу.

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«Также на берегу в готовности к ликвидации пожарно-спасательные подразделения Самарской области», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в норвежском порту Тромсё загорелся российский рыболовный траулер «Бухта Наездник». Через сутки после пожара судно затонуло. Пострадавших не было, все 29 членов экипажа были спасены.