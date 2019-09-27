Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. На вопрос украинского президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО генсек альянса Йенс Столтенбег ответил, что не он решает, сообщили в пресс-службе Колумбийского университета.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

На пресс-конференции в университете генсек НАТО заявил, что ему довелось говорить с Зеленским «пару дней назад», и украинский лидер спросил его, когда Украину примут в альянс. На это Столтенбег сказал, что не ему решать.

Аудитории же в университете он пояснил, что от Украины требуется усилить борьбу с коррупцией и сильнее защищать права человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский после победы на выборах уверенно заявил, что страна станет членом НАТО, но каким образом, не уточнил.

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