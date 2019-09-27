Арсеньев, Приморский край, 27 сентября, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Согласованный с властями митинг пройдёт 7 октября перед зданием заводоуправления ПАО «Арсеньевская авиакомпания «Прогресс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nathan Keirn Протест

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На фоне массовых увольнений и попыток администрации предприятия замолчать складывающуюся на предприятии критическую ситуацию, трудовой коллектив авиастроителей готов пойти на крайние меры — выйти на митинг, чтобы заявить о своих правах.

Свои опасения по поводу массовых увольнений профсоюз авиакомпании довёл до сведения Федерации профсоюзов Приморского края и заявил о подготовке митинга, на котором будут озвучены требования к работодателю и представителям власти.

Так, на митинге будут подняты вопросы загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сохранения повышающего районного коэффициента 1,3 и доступности получения звания «Ветеран труда».

На митинге ожидается не менее пяти тысяч участников — практически всего коллектива авиационного завода «Прогресс». Как видно, организаторы митинга готовы преследовать не только цели исключительно своего трудового коллектива, но и озвучить требования, касающиеся многих других профессиональных сообществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2018 года на предприятии были уволены 1 155 человек, до конца 2019 года будут уволены ещё 220 человек.