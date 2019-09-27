Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Kremlin.ru Генри Киссинджер

Отмечается, что на встрече также присутствовал российский посол в США Анатолий Антонов. В ходе переговоров Лавров обсудил с Киссинджером текущее состояние отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. На встрече обсуждалась ситуация на Украине, а также роль ОБСЕ в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.