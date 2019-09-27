Мехико, 27 сентября, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Группа военных попала в засаду в штате Герреро в Мексике, сообщает Milenio.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Мексиканские бандиты

Сообщается, что группа военнослужащих проводила операцию по уничтожению плантаций, принадлежащих наркокартелю. При выполнении операции группа попала в засаду, в результате чего завязалась перестрелка. В ходе стрельбы погибли двое военнослужащих и двое гражданских, позднее еще один солдат скончался в больнице от полученных ранений. Отмечается, что ответным огнем военнослужащие смогли убить двоих нападавших. Остальные преступники были задержаны. В настоящее время ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября вооруженные злоумышленники атаковали автомойку в мексиканском штате Морелос. В результате нападения погибли шесть человек.