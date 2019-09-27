Москва, 27 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Истребители из состава дежурных сил ПВО 20 раз за неделю вылетали на перехват возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 27 сентября опубликовала газета «Красная звезда».

Mil.ru На перехват воздушной цели

Как сообщается, воздушную разведку вдоль границ России осуществляли 27 летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

По информации Министерства обороны РФ, в рамках боевой подготовки вооруженных сил ВКС России провели более 12,8 тыс. мероприятий в ходе 310 летных смен на 75 аэродромах.

Морские рубежи на прошедшей неделе прикрывали более 10 подводных лодок и 70 надводных кораблей при поддержке более 30 судов обеспечения.

Накануне ИА REGNUM сообщало о разведывательных полетах, осуществлявшихся беспилотным воздушным разведчиком ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульным самолётом ВМС США P-8A Poseidon около Крыма и побережья Краснодарского края.