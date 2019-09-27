О свободе слова на Украине и свободе действий в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- В России могут смягчить наказание за участие в несанкционированных митингах;
- О победах свободы слова на Украине;
- В Киеве хотят почитать стенограммы разговора Путина и Макрона;
- Кудрин объяснил слова президента про «подкрутку» инфляции;
- В Крыму возбуждено дело о фальсификации выборов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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