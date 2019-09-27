Токио, 27 сентября, 2019, 04:51 — ИА Регнум. КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия и создать ядерные боеголовки для ракет, говорится в докладе министерства обороны Японии под названием «Белая книга».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейское ядерное оружие

«Северная Корея в ходе саммита с США в 2018 года говорила о намерениях осуществить денуклеаризацию. Однако ей удалось добиться минитюаризации ядерного оружия для размещения в боеголовках баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Японские военные утверждают, что КНДР обладает «несколькими сотнями ракет», способных достичь Японии. Также КНДР якобы разрабатывает мобильные пусковые установки и развивает возможность установки ракет на подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября источники в министерстве обороны Японии заявили, что Япония не смогла отследить траекторию полета новых ракет КНДР в ходе последних запусков. Отмечалось, что это вызвало серьезное беспокойство у японских властей относительно обороноспособности страны.