Москва, 27 сентября, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Василий Сазонов. Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня. 1870

Согласно христианской традиции, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста Господня.

Праздник относится к числу господскихдвунадесятых (крупнейшие событиями в литургическом календаре). РПЦ ежегодно празднует его 27 сентября.

Вечером накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение, включающее, по уставу, малую вечерню. Во время этой церемонии совершается перенесение Креста с жертвенника на престол.

Как правило, в приходских храмах малую вечерню сейчас не проводят, а Крест кладут на престол до начала богослужения.

Утром 27 сентября в алтаре читается Евангелие, затем поётся «Воскресение Христово видевше». Во время Великого славословия при пении Трисвятого происходит вынос креста.