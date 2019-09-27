Хабаровск, 27 сентября, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Ограничение веса до 10 кг может коснуться граждан, перевозящих красную икру из Дальневосточного региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Красная икра

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В настоящее время вес перевозимой в багаже лососевой икры ограничивается 25 кг, что, по мнению чиновников Росрыболовства, позволяет вывозить из Дальневосточного региона контрафактный продукт браконьерского происхождения. По их мнению, таким образом вывозится до 200 тонн икры за сезон.

Всего в России ежегодно производится порядка 30 тысяч тонн лососевой икры, а в 2019 году данный показатель увеличится примерно на 50%.

Ранее Россельхознадзор уже предлагал ограничить вес перевозимой икры до 5 кг, но законодатели отвергли это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Колымы выявили крупную партию красной икры, стоимость которой оценивается в 140 млн рублей.