Благовещенск, 27 сентября, 2019, 04:20 — ИА Регнум. В Приамурье рабочий, занимающийся разведкой золотых месторождений, тайно похищал драгоценный металл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Золото

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Мужчина имел доступ к промывочным механизмам, откуда доставал золотые самородки и тайно выносил за территорию предприятия. Накопив более 700 грамм драгметалла, он повёз золото к себе домой, но по дороге был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Ущерб составил 1,9 млн рублей. Решением суда мужчина был приговорён к 3,5 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России формирует золотовалютные резервы, активно скупая золото у отечественных золотодобытчиков.