Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в семь километров, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

NASA Вулкан Шивелуч

Сообщается, что шлейф пепла начал распространяться на восток в сторону залива Озерной. В МЧС отмечают, что на пути шлейфа населенных пунктов нет. Также в районе происшествия отсутствуют туристические группы и маршруты движения воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа произошло извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которое сопровождалось сходом раскаленных лавин. Пепловый выброс от вулкана растянулся на 42 километра.