Эксперт: Лукашенко стремится стать посредником между Востоком и Западом
Москва, 27 сентября, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о готовности ввести свои войска в Донбасс — часть его предвыборной политической кампании, заявил Дмитрий Болкунец, эксперта Центра политического анализа и информационной безопасности, в интервью RT.
По словам эксперта, Лукашенко заинтересован в том, чтобы Соединённые Штаты были введены в переговорный процесс по Донбассу. И, если бы это произошло с его подачи, то это «показало бы высокую значимость миротворческих усилий белорусского лидера».
Читайте также: Спасибо, но нет. Донбасс отказался от миротворцев, предложенных Лукашенко
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Лукашенко провёл трёхчасовую встречу с представителями украинских СМИ, в том числе с журналистами телеканала «112 Украина» и агентства «Укринформ».
На встрече Лукашенко заявил, что Белоруссия может «закрыть 400 км» российско-украинской границы, «которая сейчас не контролируется властями Украины», а затем добавил: