Москва, 27 сентября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Участники скандала в самолёте рейса Барнаул-Москва, в том числе актёр Максим Аверин, были пьяны, со ссылкой на представителей «Аэрофлота» пишет 27 сентября «Телепрограмма».

Svklimkin Максим Аверин

В авиакомпании отметили, что у Аверина и его попутчика, которые нарушили правила поведения в самолёте, «наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения».

Мужчины, по словам представителя компании, проявили неуважение к пассажирам и к экипажу и в целом вели себя вызывающе. Так, они себе позволили нецензурные выказывания в адрес бортпроводников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аверин оказался в полиции из-за дебоша в следовавшем из Барнаула в Москву самолёте. По данным СМИ, скандал спровоцировал летевший вместе с Авериным его директор Николай Коренев.