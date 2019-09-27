Хабаровск, 27 сентября, 2019, 03:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае участниками программы «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых могут стать более 5 тыс. молодых семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Льготные займы также смогут получить молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где хотя бы один супруг зарегистрирован на Дальнем Востоке. При этом супруги должны быть не старше 35 лет, с детьми или без. Размер ипотечного кредита составит до 6 млн рублей, заём можно будет оформить не более чем на 20 лет. При этом заёмщик должен будет оплатить за свой счет не менее 15% стоимости приобретаемого жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа изучает потребность в «Дальневосточной ипотеке», чтобы можно было окончательно определиться с условиями её предоставления.