Биробиджан, 27 сентября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки вода в Еврейской автономной области значительно отступила, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

75.mchs.gov.ru Паводок

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От воды освободились 104 приусадебных участка, четыре жилых дома, три участка дорог общей протяженностью 4,5 км и 21 848 гектаров сельскохозяйственных угодий.

На сегодняшний день, 27 сентября, подтопленными остаются 32 жилых дома, в которых проживает 43 человека, в том числе 19 детей, 1148 приусадебных и 1602 дачных участка. В пунктах временного размещения находятся 30 человек, в том числе 14 детей. Продезинфицировано 27 колодцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области власти начали выплачивать жителям региона компенсации за ущерб, причинённый в результате паводка.