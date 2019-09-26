Благовещенск, 27 сентября, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Бывшая заместитель главы администрации Благовещенского района осуждена за взятку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В суде

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По долгу своей работы женщина должны была на выделенные Минобрнауки Приамурья средства приобрести подходящее для детского сада здание, для размещения там 72 воспитанников. Однако, пользуясь служебным положением, она вступила в сговор с предпринимателем с целью завысить реальную стоимость имеющегося у коммерсанта помещения, в результате чего ей было передано 1,5 млн рублей.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области осуждены бывший глава района и его заместитель за махинации с жильём для сирот.