Вашингтон, 27 сентября, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров делегаций из США и Китая по торговле состоится 10 октября в Вашингтоне, передает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По данным источников, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что уже идет активная подготовка к новому раунду торговых консультаций с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Белый дом надеется на скорое заключение соглашения о торговле с Китаем. Ранее, 23 сентября глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что переговоры с китайской делегацией состоятся «на следующей неделе» в Вашингтоне.