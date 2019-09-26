Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Остановить череду вооружённых конфликтов на Африканском континенте — вполне осуществимая задача, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

hdptcar В Африке

Выступая на заседании Совета Безопасности «Мир и безопасность в Африке: партнёрство во имя укрепления регионального мира и безопасности», Лавров перечислил достигнутые за последнее время результаты в урегулировании ряда кризисных ситуаций.

Были упомянуты подписанные мирные соглашения в Южном Судане и Центрально-Африканской Республике, улучшение ситуации на Африканском Роге (Сомали, Джибути, Эритрея, Эфиопия).

Российский министр напомнил о состоявшихся выборах в Нигерии и Демократической Республике Конго. Затем он добавил, что «в центре каждого из этих достижений стоит политическая воля глав самих африканских государств, содействие Африканского союза и субрегиональных организаций».

«На фоне подобных результатов сформулированная шесть лет назад амбициозная цель по прекращению вооружённых конфликтов в Африке более не кажется недосягаемой», — сказал Лавров.

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