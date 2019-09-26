Тегеран, 26 сентября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Проблема, существующая в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», лучше всего решается через уход США с территории Сирии, заявил 26 сентября в ходе пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани.

U.S. Army Американские войска готовятся к переброске

По мнению Рухани, именно военное присутствие США в Сирии является главной причиной сложившейся там ситуации.

«Лучшее решение этой проблемы — вывод американских военных с территории Сирии, потому что США и есть главная причина кризиса в этой стране», — сказал Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, зона деэскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб на сегодняшний день остаётся главным оплотом террористических и радикальных вооружённых группировок, противостоящих правительству Сирии.

Напомним, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.