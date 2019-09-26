Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле пояснил, что его селфи с трибуны ООН — это не хулиганство, а политическая манифестация, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

«Одна неделя в ООН, когда мы могли бы решать вопросы, важные для наших стран, — это пустая трата времени… Наши смартфоны — это будущее Генеральной Ассамблеи» , — заявил Букеле.

По словам Букеле, мировые лидеры могут встречаться в формате видеоконференции, и участвовать в собраниях Генассамблеи чаще, при этом не отрываясь от исполнения обязанностей в своих странах.

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