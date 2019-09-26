Тегеран, 26 сентября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Тегеран поддержит переезд штаб-квартиры ООН с территории США в какую-нибудь другую страну, если это предложение будет вынесено на обсуждение, заявил 26 сентября на пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Такой вопрос может быть поднят после инцидента с визами для членов российской делегации на ГА ООН, которым власти США их так и не выдали.

«Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы», — сказал Хасан Рухани.

Он подчеркнул, что США не имеют права блокировать мероприятия ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва уже предложила рассмотреть вопрос о переносе части заседаний Генассамблеи ООН из США на территорию других стран.

Эту идею также поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив о предложении Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.