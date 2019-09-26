Йошкар-Ола, 26 сентября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Общая задолженность потребителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска за тепловую энергию достигла 1,1 млрд рублей. В числе крупнейших должников — жилищно-коммунальные организации и посредники-перепродавцы энергоресурсов.

Долги за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер заметил, что бесперебойные теплоснабжение и электроснабжение — основа качества жизни граждан. Совместными усилиями с главами муниципалитетов необходимо переломить ситуацию с долгами за теплоресурсы.

Глава энергокомпании обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой взять на особый контроль ситуацию с долгами. В обращении указаны предприятия Чебоксар: ООО «Жилищная компания Инженер», ООО «Новоюжный», МУП «Теплосеть» и другие. В число злостных неплательщиков Йошкар-Олы попали три городских управляющих компании.

До настоящего момента теплом обеспечены все потребители Йошкар-Олы и Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в компании. В частности, в столице Марий Эл теплоноситель подан в 350 жилых домов, 16 детских садов, 6 школ, 3 медучреждения, 4 училища и техникума, из 12 прочих бюджетных учреждений тепло не поступило в пять. В Йошкар-Оле отопительный сезон стартовал 24 сентября.

В Чебоксарах энергокомпания также завершила пуск тепла: обеспечены 63 детских сада, 35 школ, 24 медучреждения, 34 образовательных учреждения, а также 850 жилых домов. В столице Чувашии начали пуск тепла 21 сентября.